Romelu Lukaku, ex Inter ora alla Roma, è stato espulso nel match della 15^ giornata di Serie A con la Fiorentina

Per Romelu Lukaku, ex Inter ora alla Roma, si è trattato del primo rosso nelle Top 5 leghe europee della carriera, quello arrivato nel match con la Fiorentina, come ricorda Opta.

2 – Era dallo scorso marzo contro la Lazio che la Roma non riceveva due espulsioni nello stesso match di Serie A.



Prima espulsione in carriera per Romelu Lukaku in 388 match nei maggiori 5 campionati europei.



Nervi.#RomaFiorentina

L’articolo Lukaku e il nuovo record: prima espulsione in quasi 400 gare per lui proviene da Inter News 24.

