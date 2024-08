Il tecnico nerazzurro ritiene che sia più importante acquistare un altro attaccante che un nuovo difensore.

Nel calcio, la flessibilità di un giocatore può non solo arricchire le opzioni tattiche a disposizione di una squadra ma anche orientare le scelte di mercato della stessa. Questo è il caso di Yann Bisseck, il difensore tedesco dell’Inter, che sta emergendo come un potenziale jolly per il tecnico Simone Inzaghi, influenzando in maniera significativa le future mosse di mercato del club milanese.

Yann Bisseck

La pazza idea

Durante il precampionato, Bisseck ha confermato le ottime premesse mostrate nella passata stagione: pagato solo 7 milioni di euro, il tedesco si è dimostrato all’altezza di un grande club come quello nerazzurro. Ora Simone Inzaghi, secondo Tuttosport, sta iniziando a considerare l’idea di utilizzarlo in ruoli diversi da quello originariamente previsto. Bisseck finora ha giocato esclusivamente da braccetto destro ma da ora in poi potrebbe trovare spazio anche come possibile sostituto di Alessandro Bastoni sulla parte sinistra della difesa a 3. Quando la scorsa estate fu acquistato in realtà si pensava che avrebbe giocato proprio sul centrosinistra ma poi le cose sono andate diversamente.

Ripercussioni sul mercato dell’Inter

Se la mossa di Inzaghi darà risultati positivi potrebbero cambiare anche le strategie di mercato dell’Inter. Con l’infortunio di Buchanan, i nerazzurri erano infatti alla ricerca di un giocatore capace di ricoprire il ruolo sul lato sinistro della difesa: se Bisseck dovesse confermarsi affidabile come vice di Bastoni, l’Inter potrebbe decidere di orientare le proprie risorse verso l’acquisto di una quinta punta.

