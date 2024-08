I nerazzurri stanno ancora sondando il mercato con l’obiettivo di regalare a Simone Inzaghi un braccetto mancino.

L’Inter è nel pieno della preparazione mentre i dirigenti sono al lavoro per cercare di trovare un sostituto dell’infortunato Buchanan.

Il summit

Il presidente Beppe Marotta, il direttore sportivo Piero Ausilio e l’allenatore Simone Inzaghi si apprestano a tenere un faccia a faccia molto importante per discutere le mosse finali sul mercato.

Alla ricerca del difensore mancino

L’incontro tra i vertici nerazzurri avrà al centro della discussione la necessità di rinforzare il reparto difensivo, soprattutto in seguito all’infortunio di Buchanan, che ha reso imprescindibile l’acquisto di un difensore mancino. L’Inter, in questo frangente, ha valutato diverse opzioni, incluse quelle di giocatori svincolati e di prospetti giovani e promettenti. La dirigenza avrebbe preferito una soluzione del primo tipo mentre la nuova proprietà la pensa diversamente.

Due obiettivi

Il club nerazzurro è interessato a mantenere la spesa per il nuovo centrale entro limiti contenuti, seguendo un modello di acquisto che privilegi il rapporto qualità-prezzo: il sogno è ripetere l’affare Bisseck, acquistato per 7 milioni. In realtà il primo obiettivo, Robert Renan, ha un costo molto più elevato. Il difensore brasiliano dello Zenit, però secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe essere prelevato attraverso un’operazione che potrebbe includere un prestito con diritto di riscatto. L’Inter così avrebbe modo di provare il difensore per una stagione: se il rendimento fosse convincente si potrebbe poi anche pensare di investire i 20 milioni richiesti. In alternativa, chiosa la rosea, c’è anche il nome di Mauro Perkovic, centrale della Dinamo Zagabria che costa attorno ai 7 milioni.

