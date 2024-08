Il Milan, pur mostrando interesse per il giovane Cissè del Verona, è rimasto senza dubbio interdetto dalla richiesta del Verona per liberarlo.

Il Milan, mai come in queste ultime ore, è attivo sul mercato. I rossoneri sono intenzionati più che mai a chiudere quanto prima per gli obiettivi che si sono prefissati, così da offrire a Fonseca una rosa sempre più al completo con la quale poter lavorare. Il Milan, non a caso, nelle ultime ore ha di fatto siglato l’accordo per Pavlovic. Il Milan però non ha occhi solo sulla prima squadra, ne ha anche sul Milan Futuro, la nuova squadra Under 23 rossonera guidata da Daniele Bonera. Radio mercato, negli ultime ore, ha svelato l’interesse del Milan per il giovane talento del Verona: Alphadjo Cissè. Le cose però si sarebbero subito complicate.

Alphadjo Cissè: il profilo che piace

Alphadjo Cissè, classe 2006, centrocampista offensivo ma abile anche in copertura. Questo il breve identikit del giovane asso del Verona su cui il Milan ha poggiato i proprio occhi. Il ragazzo ha rapito l’attenzione dei dirigenti rossoneri per via della enorme duttilità tattica, potendo giocare sia come mezz’ala oltre che da trequartista, ala sinistra e seconda punta. Gran fisico, tecnica e velocità d’esecuzione.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La complicazione per Cissè

Il profilo è certamente uno di quelli che ruba l’occhio e l’attenzione, non a caso sul giocatore si era azionata anche l’Atalanta, da sempre molto attenta al mercato giovanile. La richiesta del Verona, la valutazione fatta dal club scaligero, ha decisamente spaventato sia il Milan che gli orobici. Gli scaligeri hanno infatti avanzato una richiesta di 5 milioni – scrive Calciomercato.com – per liberarlo il giovane talento, cifra che sia il Milan che l’Atalanta ritengono eccessiva.

