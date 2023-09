Mancano pochissimi giorni al derby tra Inter e Milan, da una parte all’altra non mancano i problemi dovuti alle Nazionali: Cuadrado out con la Colombia

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Inzaghi potrebbe comunque sorridere per il recupero di Acerbi pronto ad andare in panchina nella stracittadina. Per l’esterno i nerazzurri lo vogliono subito a Milano per i controlli.

