Tegola per la Salernitana in questa sosta per le Nazionali perché con il suo Senegal si è infortunato Boulaye Dia

Tegola per la Salernitana in questa sosta per le Nazionali perché con il suo Senegal si è infortunato Boulaye Dia. La nota della federazione:

NOTA – «La Federcalcio senegalese informa che i giocatori Boulaye Dia e Ismaila Sarr convocati per la partita amichevole Senegal-Algeria del 12 settembre 2023 si sono infortunati durante le sessioni di allenamento. Gli esami clinici ed ecografici hanno rivelato una lesione del muscolo retto femorale per Boulaye Dia e una lesione del bicipite femorale sinistro per Ismaila Sarr. Entrambi i giocatori saranno indisponibili per almeno due settimane e, di conseguenza, sono stati rilasciati per unirsi ai rispettivi club».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG