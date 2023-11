Le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, nel giorno della sfida di Champions contro il Salisburgo. I dettagli

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali del club.

LE PAROLE – «Sappiamo che ci saranno diversi momenti della gara: momenti in cui avremo più campo e altri in cui ne avremo meno. Dovremo essere bravi quando ci sarà da soffrire e quando ci sarà da attaccare. ll calendario lo conosciamo, sapevamo che dopo la Roma avremmo avuto che su sei partite cinque sarebbero state in trasferta. Sappiamo l’importanza di San Siro per noi, però stiamo facendo bene anche fuori. Dobbiamo continuare con questo trend».

