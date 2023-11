Le ultime sui playoff che si stanno disputando in MLS e che vedono protagonisti i Los Angeles FC di Chiellini

Dopo la fine della rugular season MLS, è ufficialmente iniziato il primo turno dei playoff per conquistare il titolo. Nella notte si sono disputate altre due partite e c’è un altro verdetto: grazie al successo per 1-0 conquistato sul campo di Nashville, Orlando chiude la serie sul 2-0 e si qualifica per i quarti di finale. Atlanta invece pareggia i conti con Columbus: finisce 4-2, si va a gara-3.

Il tabellone

Cincinnati – Philadelphia/New England

Columbus/Atlanta – Orlando

Sp. Kansas City – Houston/Real Salt Lake

Los Angeles FC – Dallas/Seattle

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG