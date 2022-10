Sono queste le parole di Simone Inzaghi tecnico dell’Inter in conferenza stampa che presenta la sfida contro il Barcellona.

Ecco le parole dell’allenatore dell’Inter in conferenza stampa, così si esprime Simone Inzaghi: “All’andata avevo detto che venivamo da una sconfitta e che avevamo una grande opportunità. Domani sarà importantissima ai fini della qualificazione: il giorno del sorteggio sapevamo di dover fare qualcosa di straordinario. Sappiamo che domani sarà dura, ma siamo l’Inter e dovremo cercare di fare la nostra partita, consapevoli che dovremo affrontare delle difficoltà. Dovremo essere bravi a soffrire tutti insieme.“

Simone Inzaghi

Conclude così: “Mi porto ancora dietro dei dubbi. Ho ancora un po’ di tempo per decidere, ho due attaccanti di ruolo che vengono da tre o quattro partite consecutive. Potrei anche alzare Calhanoglu e Mkhitaryan, dovessi decidere di tenere fuori Dzeko. Ma se metto Dzeko so di avere Curatolo e Carboni in panchina. Mi sarebbe piaciuto giocare la partita con entrambe le squadre al completo, ma non sarà possibile, il calcio oggi è così.“

