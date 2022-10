Decisione scandalosa di Daniel Siebert al 18′ minuto di Milan Chelsea: rigore inesistente fischiato e cartellino rosso a Tomori

Decisione inspiegabile del direttore di gara Daniel Siebert al 18′ minuto della sfida tra Milan e Chelsea: rigore inesistente fischiato e cartellino rosso per Fikayo Tomori.

Ecco il racconto dell’episodio:

Mount scappa via a Tomori, il giocatore del Chelsea entra in area e viene sbilanciato, in maniera regolare, dall’inglese. Dagli undici metri si presenta Jorginho che non sbaglia e porta i Blues in vantaggio.

