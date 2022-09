Ecco le parole di Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter che parla in conferenza stampa prima della partita con il Bayern.

Sono queste le parole in conferenza stampa di Simone Inzaghi che presenta la sfida della sua Inter contro il Bayern Monaco, parte dalle critiche: “Si cerca sempre il colpevole, io sono il principale colpevole. Il campionato sta andando a rilento, non solo noi ma anche le altre candidate vanno a ritmi più bassi. Ora bisogna guardare partita dopo partita, sia al video che in campo. Tutti dobbiamo migliorare.”

Simone Inzaghi

Aggiunge sul Bayern: “Ho visto le ultime due gare, a livello di statistiche non c’è stata gara. Gli avversari sono stati bravi con aggressività a limitare questa squadra che una intensità e una aggressività che ne fa una delle migliori d’Europa.“

Conclude così: “Abbiamo perso due partite importanti, al di là della frusta conta come si si allena e la squadra, nonostante la brutta botta, si è allenata nel migliore dei modi. Domani avremo difficoltà, dovremo essere bravi da squadre a superarle.“

