Sono queste le parole di Calhanoglu in conferenza stampa per presentare la sfida della sua Inter contro il Bayern Monaco.

Ecco le parole del trequartista dell’Inter, Calhanoglu che parla in conferenza stampa in vista del match contro il Bayern Monaco: “Il Bayern Monaco lo conosco bene, sono forti, veloci, pressano alto. Dobbiamo essere pronti, non potremo perdere facilmente la palla perché loro sono molto veloci. Il derby è passato, non voglio parlarne più perché mi dà fastidio. È doloroso, ma è passato.“

Hakan Calhanoglu

Conclude così facendo il riferimento all’anno scorso: “Tutti vogliono passare il gruppo, dobbiamo essere tranquilli e pensare step by step. L’anno scorso non siamo andati aventi e quest’anno vogliamo migliorare.”

La sfida di Champions League quindi si presenta più accesa che mai contro i campioni di Germania, dell’ex anche juventino l’olandese De Ligt. Non ci sarà più Lewandowski in attacco passato al Barcellona mentre invece l’ex Liverpool Mané.

