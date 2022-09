Ecco le parole dell’ex Inter Karl Heinz Rummenigge, parla in una bella intervista al Corriere dello Sport dei nerazzurri.

Sono queste le parole dell’ex giocatore dell’Inter, Karl Heinz Rummenigge che in una lunghissima intervista al Corriere dello Sport parla così dei nerazzurri, parte dal derby perso: “Purtroppo ho visto. La reazione però poi c’è stata e, se il Milan non avesse avuto Maignan, sarebbe finita 3-3.“

Conclude in questa maniera: “Prima di tutto mi fa piacere che Inter e Milan siano tornate in cima al calcio italiano: per anni, quando la Juventus dominava, il campionato era meno interessante. Mi aspetto una Serie A imprevedibile nella quale oltre alle milanesi, anche la Juve, il Napoli e la Roma di Mourinho potranno dire la loro. La sconfitta di Udine non ridimensiona i giallorossi, idem il pareggio dei bianconeri a Firenze. Io spero che vinca l’Inter, ma non sarà facile.“

