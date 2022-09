Parla così il radiocronista Francesco Repice a SuperNews sull’Inter e del derby in generale, apre anche un discorso su Acerbi.

Ecco le parole del famoso radiocronista Francesco Repice a SuperNews si esprime così sul derby perso dall’Inter contro il Milan: “I cambi di Inzaghi stavano arrivando prima del 3 a 1 di Leao, quando l’Inter era sotto di due gol. Il Milan ha meritato, il calcio è fatto di episodi, ma l’Inter ha avuto la possibilità di riaprire il derby. Inzaghi ha fatto benissimo a prendersi la responsabilità.“

IM_Sede_Inter

Aggiunge parlando anche di Acerbi: “Io credo che possa esserci qualche cambio dietro, perché la difesa, che lo scorso anno non ha subito gol per otto gare consecutive, adesso non sta funzionando. Acerbi mi sembra un’ottima soluzione: è un ragazzo affidabile e un grande professionista. Inoltre, Inzaghi lo conosce molto bene perché lo ha allenato per tante stagioni alla Lazio.“

