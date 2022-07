Queste le parole del tecnico Simone Inzaghi, dopo il test amichevole tra la sua Inter e il Lens. Ecco le parole.

A Inter TV parla Simone Inzaghi dopo il test amichevole contro il Lens, ecco le parole del tecnico nerazzurro: “Siamo sulla buona strada, mancano tre settimane per la prima di campionato. Ho avuto risposte buone dai nuovi arrivati. Stanno cercando di mettersi alla pari con gli altri, abbiamo alzato il minutaggio di tutti e ora nelle prossime due amichevoli cercheremo di migliorare la condizione fisica.“

Simone Inzaghi

Il tecnico del Lens, Franck Haise parla così ai canali del proprio club dopo l’amichevole: “Abbiamo dovuto fare una grande partita perché di fronte c’era un avversario di livello. Ma eravamo concentrati e abbiamo mantenuto il controllo. Hanno avuto anche le loro occasioni, ma siamo rimasti in partita perché questo tipo di squadra può fare male in qualsiasi momento. Abbiamo fatto una partita solida e siamo stati in grado, a volte, di squilibrare il loro blocco difensivo, come il nostro, era ben organizzato. È stata una bella e grande amichevole in una atmosfera calda. Siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così.“

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG