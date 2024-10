L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha rivelato come la sua squadra arriva alla gara importante di domani sera. Simone Inzaghi ha parlato del match di domani contro la Roma ai microfoni di Inter TV. “La sosta delle Nazionali non ci deve influenzare. Sappiamo che prima della sosta abbiamo ottenuto tre vittorie, dobbiamo continuare il nostro percorso”. “I ragazzi sono rientrati abbastanza bene, qualcuno con qualche problemino. In questi 2-3 giorni però abbiamo lavorato bene sapendo che ricominciamo con una partita molto difficile”. L’avversario “Sappiamo che avversaria incontreremo, abbiamo incontrato Juric tante volte in questi anni. Sta portando la sua filosofia alla Roma, dobbiamo farci trovare pronti per fare una partita importante in entrambe le fasi. Ci vorrà una grande Inter”. I nazionali “Abbiamo avuto tanti giocatori che hanno fatto tanti minuti e chi come Lautaro Martinez e Mehdi Taremi ha fatto voli lunghi. Ma sono rientrati tutti abbastanza bene, a parte Piotr Zielinski che ha […]

