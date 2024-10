L’ex terzino destro Ze Maria ha ricordato quanto fatto da giocatore e si è espresso sui nerazzurri. Ze Maria ha parlato dell’Inter attuale e non solo ai microfoni di Calciomercato.it. “Da piccolo ho giocato in tanti ruoli, ho imparato a fare sia il centrocampista sia il difensore sia l’esterno. Gli allenatori, soprattutto Cosmi a Perugia, mi hanno dato una mano nella mia crescita”. “All’Inter Mancini mi ha fatto giocare davanti con Zanetti dietro, poi con Figo cambio ancora posizione e per me è stato importante”. Su Dimarco “Ottimo giocatore, deve migliorare nella resistenza. Tecnicamente non si discute, fa i cross più belli d’Europa da sinistra. Nella fase offensiva può migliorare poco, tanti gol dell’Inter nascono dai suoi piedi. Deve crescere nella fase difensiva e se riuscisse a durare 90 minuti sarebbe perfetto. Invece dopo i 60 inizia a calare e non mantiene il suo livello. Ma fino a quel momento […]

