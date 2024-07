I nerazzurri sono ancora alla ricerca del possibile sostituto numerico di Buchanan dopo aver visto sfumare Cabal.

L’Inter fa i conti col mancato arrivo di Juan Cabal: il colombiano era stato scelto come sostituto designato di Buchanan (con Carlos Augusto riportato sulla fascia) ma la Juventus ha offerto qualche milione in più all’Hellas Verona.

Colpo alla Bisseck

Marotta e Ausilio devono quindi ricominciare da capo e trovare sul mercato un altro braccetto sinistro che non sia troppo avanti con l’età. Il diktat della nuova proprietà è infatti chiaro: il riferimento a Yann Aurel Bisseck, acquistato a 7 milioni e ora valutato il doppio, evidenzia il desiderio del club di generare valore attraverso la scoperta di talenti emergenti.

Yann Bisseck

I desideri dell’allenatore

Di contro, il tecnico Simone Inzaghi sembra avere un interesse particolare per Mario Hermoso, appena svincolatosi dall’Atletico Madrid e attualmente nel mirino del Milan, dimostrando la volontà di avere a disposizione un elemento di certa esperienza e affidabilità per la difesa. L’allenatore piacentino vuole profili in grado di essere lanciati subito nella mischia e che non mostrerebbero troppa differenza rispetto ai titolari; la stagione che sta per cominciare si prospetta impegnativa e con la necessità di gestire con cura il fisico di alcuni giocatori altrimenti inclini ad infortunarsi come Bastoni.

I nomi in lizza

Secondo Tuttosport tra i candidati per la difesa nerazzurra emergono principalmente Jakub Kiwior e Johan Vásquez. Il primo potrebbe essere un’opzione se l’Arsenal aprisse ad un prestito con diritto di riscatto mentre il secondo ha costi e prospettive simili a quelle di Juan Cabal. Non viene inoltre esclusa l’opzione di un “usato sicuro” come Ricardo Rodriguez, libero dal Torino e disponibile a un contratto annuale, anche se, al momento, l’Inter sembra prediligere la linea giovane.

