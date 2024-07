I rossoneri stanno osservando con molto interesse l’esplosione di un esterno offensivo nel campionato belga.

Il Milan, oltre ad occuparsi del mercato per il futuro a breve termine, è sempre alla ricerca di nuovi talenti che possano rivelarsi le stelle del domani. In questo contesto, emerge la figura di Matias Fernandez-Pardo, attaccante di proprietà del Gent, che sta attirando l’attenzione di club prestigiosi grazie alle sue recenti prestazioni, soprattutto in Europa League. Il giovane giocatore ha dimostrato una crescita notevole nell’ultimo periodo, diventando un punto di riferimento importante per la sua squadra.

Il profilo

Esterno d’attacco classe 2005, Fernandez-Pardo si è rivelato un vero e proprio colpo inaspettato nel corso dell’ultima stagione. Nonostante abbia iniziato come titolare soltanto in 2 incontri della stagione regolare, è nel post season che ha dato il meglio di sé. Le 10 partite disputate hanno visto l’attaccante scendere in campo da titolare per ben 8 volte, segnando 7 goal; numeri straordinari visto che, ricordiamo, non si tratta di un centravanti. Queste prestazioni hanno permesso di mostrare tutto il suo valore, tanto da essere valutato dai 10 ai 15 milioni di euro dal Genk.

Gelsenkirchen (Germania) 11/08/2020 – Final Eight Europa League / Shakhtar Donetsk-Basilea / foto Getty/Uefa/Image Sport

nella foto: pallone

La concorrenza

Le sue prestazioni straordinarie non sono sfuggite a grandi club, come il Milan e la Roma, che hanno manifestato interesse per il giovane talismano del Gent; lo riporta TMW. I giallorossi hanno addirittura avanzato un sondaggio nei giorni scorsi, confermando le voci di un interesse concreto. Anche il Bayer Leverkusen, fresco campione della Bundesliga e noto per la sua attenzione nei confronti dei giovani talenti, sta seguendo con grande interesse le evoluzioni del giocatore, attratto dal suo fiuto per il gol.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG