L’ultimo derby d’Italia può essere analizzato in una duplice maniera: la critica è divisa tra chi pensa che sia stata una gara bellissima e chi pone l’accento sugli errori. Maurizio Pistocchi in un video sul suo profilo X ha criticato ferocemente le analisi che sono state fatte su Inter-Juve. “Ignoranza è quella che hanno dimostrato di avere moltissimi colleghi e commentatori nell’analizzare la gara tra l’Inter e la Juventus”. “Come si fa a definire grande partita un match in cui ci sono stati otto gol di cui più della metà delle reti sono frutto di errori sesquipedali?”. Inter-Juve: due modi di considerare il match “Si saranno divertiti il neutrale e l’approssimativo, non certamente i tifosi di Inter e Juventus e nemmeno i loro allenatori e nemmeno i giocatori in campo che a un certo punto pensavano di averla vinta la partita“. L’analisi degli errori “Se vedete il gol di Vlahovic […]

Leggi l’articolo completo Inter-Juve per qualcuno è stata la gara degli orrori, bordate anche per Inzaghi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG