L’ex centravanti Ivan Zamorano mostra di essere ancora molto tifoso della squadra per cui ha giocato negli anni ’90. Ivan Zamorano ha detto la sua su Inter-Juve nel corso di una video-intervista del giornalista Gian Luca Rossi. “L’Inter può vincere scudetto, Coppa Italia e Champions League: è una squadra che ha una rosa bellissima”. “Ha due giocatori per ruolo, però dobbiamo fare meglio in difesa. Dal centrocampo in su non c’è alcun problema, la squadra fa sempre gol; va sistemata la fase difensiva”. Il doppio impegno “Mi sembra che oggi la società ha come obiettivo principale fare bene in Coppa, dato che due anni fa meritavamo di vincere. Il campionato è sì importante, però ora la concentrazione è sulla Champions League. Ora in campionato siamo secondi in classifica, non siamo così lontani dal Napoli. Conte è un tecnico speciale, in più il Napoli non ha la stanchezza delle Coppe. Nella corsa scudetto ci metto […]

Leggi l’articolo completo Inter-Juve: l’ex attaccante non ha digerito una cosa, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG