L’allenatore Massimo Rastelli ha lavorato a Cagliari con il centrocampista nerazzurro. EuropaCalcio.it ha intervistato Massimo Rastelli che ha espresso il suo parere sul lavoro di Inzaghi e sulla crescita di Barella. “Inzaghi ha dimostrato di crescere, anno dopo anno, sin dai primissimi scorsi alla Lazio. Era entrato in una realtà completamente diversa dal settore giovanile e aveva fatto un lavoro enorme già in biancoceleste”. “Inzaghi è un tecnico che non si fa minimamente condizionare dalle opinioni altrui e dalle pressioni delle piazze; all’Inter ha alzato ulteriormente il livello. Ha trascorso momenti difficili, l’Inter perse uno Scudetto per demeriti propri, in favore del Milan, ma la forza della società e le sue capacità l’hanno proiettato a un livello elevatissimo”. Sul centrocampista “Elemento importantissimo per l’Inter: ha dimostrato fin da giovanissimo di possedere una personalità enorme e di poter gestire le pressioni di una squadra come l’Inter, per quanto il Cagliari sia una […]

Leggi l’articolo completo Barella: il suo ex allenatore lo vedrebbe bene altrove, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG