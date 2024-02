Simone Inzaghi studia il piano anti Juve, per battere Massimiliano Allegri avrà bisogno di quel calciatore nello specifico

Ora, il conto alla rovescia sta per terminare. Poco più di due giorni separano Inter e Juve dal calcio d’inizio del derby d’Italia. Come riportato stamane da Tuttosport, il tecnico Simone Inzaghi si sta preparando nel migliore dei modi per il big match.

Su chi avrà particolare modo di fare affidamento, si legge, è Benjamin Pavard. Dopo l’infortunio il difensore si è ritagliato un posto fondamentale nella squadra meneghina fino a diventare una colonna insostituibile. Dopo l’assenza all’andata (proprio per le noie fisiche) ora al ritorno il francese è pronto a guidare i suoi per il big match scudetto.

L’articolo Inter Juve, retroscena Inzaghi: nel piano anti-Allegri fondamentale quel calciatore proviene da Inter News 24.

