Sensi resterà all’Inter fino a giugno: salta il trasferimento al Leicester di Maresca. Chiuso il mercato anche in Inghilterra

Salta il passaggio di Sensi al Leicester. Il centrocampista dell’Inter, dunque, resta a Milano fino a giugno, quando scadrà il suo contratto con i meneghini.

Alla fine, gli inglesi non sono riusciti a produrre la documentazione necessaria per poter ottenere il permesso di lavoro per il centrocampista. Lo riporta Sky Sport. Il calciomercato Inter si chiude dunque senza l’addio di Sensi.

L’articolo Sensi, salta il trasferimento al Leicester: cosa è accaduto proviene da Inter News 24.

