I nerazzurri giocano benissimo per più di un’ora contro la seconda della classe: la vittoria porta gli uomini di Inzaghi a più 4 sulla seconda.

SOMMER 6: non gli arrivano conclusioni pericolose e quindi non gli resta che giocare, bene, coi piedi.

PAVARD 7,5: non disdegna diverse sortite offensive, si segnala un ottimo cross non sfruttato da Dimarco. Esegue anche un gran recupero su Vlahovic e mette lo zampino sull’autogoal di Gatti.

ACERBI 6,5: lascia solo le briciole a Vlahovic.

BASTONI 6,5: difende alla grande e i. Fa mancare il suo apporto in fase di impostazione. (Dall’88’ DE VRIJ s. v.).

DARMIAN 6,5: più che sufficiente in entrambe le fasi. (Dal 73’ DUMFRIES 6: aiuta a difendere il vantaggio e cerca di far segnare Arnautovic che però spreca).

BARELLA 7: propizia con un cross l’autorete di Gatti e serve una bella palla a Dimarco che però sbaglia il tiro. Vorrebbe fare il 2-0 a volo ma Szczesny si supera nell’occasione. Delizia la platea con un bei tocchi di classe. (Dall’88’ KLAASSEN s. v.).

Benjamin Pavard

CALHANOGLU 8: usa molto il lancio lungo ed è sempre estremamente preciso, un suo bel destro sbatte contro il palo interno. La sensazione è che il lancio di collo-esterno per Dimarco lo vedremo a lungo.

MKHITARYAN 7: uno straordinario intervento in scivolata di Gatti gli nega probabilmente il goal avvio. In generale è intelligentissimo, riesce a capire quando c’è da interdire e quando c’è da impostare.

DIMARCO 6: spreca una buona chance calciando sull’esterno della rete da buona posizione, corre molto in profondità senza palla fornendo soluzioni sul lungo ai compagni. Sbaglia anche una conclusione di sinistro ad inizio ripresa, esce stremato. (Dal 73’ CARLOS AUGUSTO s. v.).

THURAM 6,5: i suoi compagni cercano di sfruttare le sue doti in progressione, mette un bel cross basso per Mkhitaryan e costringe Gatti all’autogoal. (Dal 77’ ARNAUTOVIC 5,5: cerca di usare il suo fisico per fare da boa e proteggere palloni, ci riesce anche bene ma pesa la mancata realizzazione del 2-0).

LAUTARO MARTINEZ 5,5: si danna facendo la sua grande mole di lavoro sporco anche se questo gli impedisce di essere lucido sotto porta in un paio di occasioni.

INZAGHI 7: partita chiusa Pensare prima a non prenderle? Niente di tutto ciò: la sua squadra gioca a calcio anche se questo a volte, poche per la verità, la espone a ripartenze pericolose. I nerazzurri dominano a lungo ma avrebbero potuto segnare più goal, unico piccolissimo rammarico perché alla fine contano i 3 importantissimi punti conquistati contro la prima inseguitrice.

L’articolo Inter-Juventus, le pagelle: Calhanoglu e Pavard da top player, difesa di ferro, Lautaro e Arnautovic appannati proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG