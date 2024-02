Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez ha commentato la vittoria casalinga conquistata nel derby d’Italia contro la Juve

Ai microfoni di DAZN, parla così Lautaro Martinez dopo Inter Juve.

PARTITA– «Per noi oggi era una grande opportunità, per continuare il nostro percorso. Abbiamo fatto una grande gara sotto ogni aspetto, mettendo in difficoltà la Juve che è una grandissima squadra: abbiamo visto molti video, analizzando il loro modo di giocare».

CAPITANO – «Avere la fascia al braccio è una grande responsabilità, spero di trasmettere i valori di mio padre, che mi porto dietro da quando sono bambino. Il gruppo è la cosa più importante, ne abbiamo uno ottimo. Sono molto contento di stare qui, di allenarmi e crescere con loro e andarci a prendere gli obiettivi che abbiamo. Ci alleniamo ogni giorno per questo».

RINNOVO – «Non ci sono novità sul rinnovo. Quello che dice Marotta va bene, confermo anche io. Sicuramente non è facile, cercheremo di trovare l’accordo, ma adesso ci sono tante partite ravvicinate e mi concentro su questo. Sono molto felice all’Inter, come anche la mia famiglia, per cui non c’è di che preoccuparsi».

