I nerazzurri hanno gettato alle ortiche una vittoria che sembrava conquistata e anche in maniera piuttosto convincente. L’Inter ha vissuto una gara piena di alti e bassi, che è culminata in un pareggio che sa di sconfitta. Oggi è il giorno delle analisi sia all’interno che all’esterno del club: la Gazzetta dello Sport si concentra su questo. L’illusione di una vittoria schiacciante L’Inter, dopo essere passata in vantaggio con un promettente 4-2, ha avuto numerose chance di chiudere definitivamente il match a proprio favore. Tuttavia, non sfruttando queste opportunità, ha aperto le porte a una rimonta avversaria che ha lasciato tutti i tifosi a bocca aperta. Non è comune assistere a un finale di partita tanto intenso e sorprendente, in cui l’euforia si trasforma in incredulità nell’arco di pochissimi minuti. La variazione sul tema Nel post partita, data la tensione e l’amarezza del momento, non c’è stato spazio per un […]

