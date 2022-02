Il club nerazzurro gioca in campo contro i Reds e spera in una qualificazione “ricchissima”.

Come riporta Tuttosport, ci sono milioni di motivi per credere a un percorso in Europa dei nerazzurri. La qualificazione agli ottavi di Champions League porterà nelle casse del club interista quasi 60 milioni di euro fra partecipazione, premi, risultati e ranking storico. Un traguardo eccezionale per quanto riguarda il momento storico del calcio e le difficoltà nate in seguito alla pandemia.

L’Inter vuole regalarsi due notti da sogno e accrescere il proprio livello di notorietà e prestigio. La Champions rende ricche da sempre le migliori squadre europee. La famiglia Zhang, che ha investito molto nel club, ora sogna una storica qualificazione. Una pioggia di milioni che risolverebbe parecchi problemi.

