Il tecnico del Barcellona avverte i suoi alla vigilia del match di Europa League contro il Napoli.

Sarà una gara spettacolare quella che vedrà di fronte Barcellona e Napoli. Un match che nasconde delle insidie per entrambe le formazioni. Ecco cosa ne pensa il tecnico dei catalani Xavi: “Il Napoli è una squadra molto compatta, ha un allenatore esperto, lavorano bene quando escono col pallone, ma pressano anche bene. Sarà una sfida complicata.

Hanno bisogno di tenere il pallone, ma si difendono molto bene anche bassi. Hanno centrali difensivi forti, terzini che spingono, Zielinski è un grande giocatore, poi Osimhen, Insigne. È una squadra da Champions. Si tratta di una sfida che doveva giocarsi in Champions, li abbiamo analizzati ed hanno grande potenziale. Aubameyang? Pensavo avesse bisogno di allenamenti più intensi, ma è al 100% e lo vedremo giocare, lui fa bene nello spazio, ha avuto numeri molto buoni in questi anni, è un professionista tremendo ed è positivo per il gruppo, sono molto felice di lui”.

