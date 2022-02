Le parole del tecnico nerazzurro a poche ore dal match che vale una stagione. Inter e Liverpool scendono in campo a San Siro per l’andata degli ottavi di Champions.

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato brevemente della sfida di stasera in un’intervista concessa ad Amazon Prime Video, nella quale ha sottolineato l’importanza della partita: “La serata sarà bella e da vivere. Io sono contento per i tifosi, per il club e per i miei calciatori. I Reds sono una squadra che ha un grandissimo blasone, ma partiamo da 0-0 e, anche se sulla carta probabilmente sono loro i favoriti, la cura dei dettagli farà la differenza”.

I nerazzurri tornano agli ottavi di Champions League dopo tanti anni di anonimato nella Coppa più prestigiosa. L’ultimo successo italiano targato 2010 dovrà essere da stimolo a questa nuova campagna europea. Inzaghi e i suoi ragazzi tentano l’impresa.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG