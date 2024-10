Il capocannoniere della Serie A, insieme a Retegui, potrebbe da un momento all’altro lasciare il club nerazzurro. Nel panorama calcistico internazionale, il Paris Saint-Germain si muove con determinazione per colmare una lacuna significativa nella propria rosa. Dopo le partenze di astri luminosi quali Messi, Neymar e Mbappé, che hanno lasciato un vuoto nel reparto offensivo, il club parigino è alla ricerca di una nuova stella che possa brillare sotto la guida di Luis Enrique. L’obiettivo Secondo TMW gli occhi sarebbero caduti su Marcus Thuram: il tutto non è casuale ma frutto di un’attenta valutazione delle performance dell’attaccante francese. Il numero 9 ha dimostrato qualità notevoli in questo inizio di stagione con l’Inter. Il profilo Con i suoi 7 goal in 7 giornate, non solo ha superato le aspettative ma ha anche messo in ombra il compagno di squadra e ex capocannoniere Lautaro Martinez. Queste prestazioni hanno inevitabilmente attirato l’attenzione del […]

Leggi l’articolo completo Inter: la clausola rescissoria di Thuram preoccupa non poco, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG