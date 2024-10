I due gol incassati contro un Torino in dieci uomini sono la conferma della diminuita solidità della retroguardia nerazzurra in questa stagione Nel mondo del calcio, i dettagli fanno la differenza, e questo sembra essere un principio cardinale per l’Inter di questa stagione – un team che, nonostante le sue indiscusse capacità offensive, sta mostrando vulnerabilità nel reparto arretrato. La disamina della fase difensiva nerazzurra illumina problemi non di poco conto che necessitano di soluzioni immediate. A confronto con la stagione precedente, in cui la difesa era stata uno dei pilastri della conquista del tricolore, i dati attuali evidenziano un incremento dei gol subiti che non passa inosservato. Incertezze difensive Da inizio stagione, l’Inter ha evidenziato difficoltà in fase difensiva, subendo nove reti in soli sette incontri. Questa tendenza negativa si discosta marcatamente dal rendimento dello scorso anno, dove al medesimo punto del campionato i nerazzurri avevano concesso solo tre […]

