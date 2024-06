La Juve anticipa l’Inter e Marotta nella corsa per Khephren Thuram. Settimana prossima dovrebbe essere l’ufficialità.

Nel mondo del calcio, i movimenti di mercato sono all’ordine del giorno, con club che cercano di rafforzare le proprie rose in vista delle prossime competizioni. Uno dei nomi che sta circolando con insistenza nell’ambiente è quello di Khephren Thuram, giovane centrocampista che pare destinato a diventare protagonista della prossima sessione di trasferimenti. Se inizialmente sembrava che l’Inter potesse accogliere il giocatore a parametro zero la prossima estate, adesso è la Juventus a fare la voce grossa in questa trattativa, con una mossa che potrebbe concretizzarsi già nei prossimi giorni.

La Necessità della Juventus

La Juventus si trova in una posizione in cui necessita urgentemente di rinforzi nel reparto centrale del campo. Con Adrien Rabiot che sembra destinato a non rinnovare il suo contratto, il club bianconero è alla ricerca di un giocatore in grado di rafforzare la squadra e di integrarsi perfettamente nella rosa. In questo scenario, Khephren Thuram appare come una soluzione ideale per le sue caratteristiche di gioco e per il potenziale che ha dimostrato fino a questo momento.

Khephren Thuram

L’Operazione Khephren Thuram

Il passaggio di Moise Kean alla Fiorentina, per una cifra di 13 milioni più 3 milioni di bonus, ha svolto un ruolo chiave nelle ambizioni di mercato della Juventus. Questa cessione ha, infatti, garantito al direttore sportivo Federico Giuntoli il budget necessario per tentare concretamente l’acquisto di Thuram. Secondo quanto riportato da Tuttosport, è già stato raggiunto un accordo con il giocatore, e si preannuncia per la prossima settimana l’incontro decisivo con il Nizza. La Vecchia Signora sembra pronta a soddisfare la richiesta economica del club francese, che si aggira tra i 15 e i 20 milioni di euro per il trasferimento del giovane centrocampista.

Le Conseguenze del Trasferimento

L’eventuale approdo di Khephren Thuram alla Juventus non sarebbe solamente un’importante mossa di mercato, ma rappresenterebbe anche il percorrere le orme del padre Lilian, che ha vestito la maglia bianconera nel corso della sua illustre carriera. Questo trasferimento potrebbe avere un significato speciale sia per il giocatore che per il club, creando un legame generazionale che arricchisce la già profonda storia tra la famiglia Thuram e la Juventus.

