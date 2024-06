Trattative in corso tra Genoa e Inter per Gudmundsson: Il grifone apre all’affare in stile Frattesi ma Marotta vuole l’inserimento di una clausola.

L’Inter sta facendo notizia sul mercato in queste settimane, con manovre attente per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tra queste, emergono le trattative per portare due giocatori del Genoa, Josef Martinez e Albert Gudmundsson, a indossare la maglia nerazzurra. Mentre Martinez sembra essere ormai a un passo dall’approdo alla Pinetina, con visite mediche programmate a Milano, l’Inter mostra un forte interesse anche per Gudmundsson, dopo una stagione in cui l’attaccante islandese ha brillato con 15 gol.

Strategie di mercato

L’Inter, campione d’Italia in carica, è attivamente impegnata in operazioni di mercato mirate all’acquisto di nuovi talenti. Uno degli obiettivi principali è rappresentato da Albert Gudmundsson, attaccante che ha lasciato il segno nel Genoa con prestazioni eccellenti. Il giocatore ha espresso la volontà di attendere un’offerta ufficiale dall’Inter, che al momento è impegnata nella cessione di due attaccanti, Arnautovic e Correa, per fare spazio all’islandese. La formula del prestito con obbligo di riscatto sembra essere la strada preferita dai nerazzurri, approccio già utilizzato con successo per il trasferimento di Frattesi.

Davide Frattesi

Una clausola particolare

Nella trattativa per portare Gudmundsson all’Inter giocano un ruolo cruciale le preoccupazioni legali. Il giocatore, infatti, è attualmente coinvolto in un caso giudiziario in Islanda, una variabile che interessa da vicino il club. L’Inter, per tutelarsi, desidera inserire nell’accordo una clausola specifica che protegga l’investimento del club in caso di condanna del calciatore. Questa mossa riflette la cautela con cui i nerazzurri si stanno muovendo sul mercato, assicurandosi che eventuali imprevisti non impattino negativamente sulle finanze o sull’immagine della società.

