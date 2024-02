La Juve si può ancora considerare in corsa con l’Inter per lo Scudetto? Ecco tre possibili fattori decisivi

La vittoria dell’Inter in quel di San Siro contro la Juventus ha di certo dato grande slancio alla rincorsa scudetto per la squadra di Simone Inzaghi proprio nei confronti dei rivali bianconeri. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it però, per la Vecchia Signora tre fattori potrebbero risultare decisivi nella rincorsa al titolo e la possibilità di rientrare nella carovana con i meneghini.

Il primo, si legge, sarebbe l’esperienza di Allegri. Il tecnico sa gestire certi momenti e rimane da comprendere come riuscirà ad influenzare i suoi da qui al termine dell’anno. Poi troviamo il lavoro tecnico con cui l’allenatore dovrà fare la differenza. E per finire l’approccio scelto proprio dal mister livornese per “scaricare” la pressione dalla sua squadra. Quel che è certo è che l’Inter non starà a guardare.

L’articolo Inter, la Juve è ancora in corsa Scudetto? Svelati tre fattori decisivi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG