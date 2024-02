L’ex calciatore Kakà ha scelto la sua top undici ideale, tantissimi ex calciatori dell’Inter nella formazione più forte, ma non Messi

Dida in porta (suo ex compagno al Milan e in nazionale). In difesa invece, ecco schierati nomi del calibro di: Cafu sulla fascia destra e Roberto Carlos su quella sinistra. Al centro del reparto difensivo invece troviamo Paolo Maldini e Alessandro Nesta.

Passando al centrocampo, tre giocatori di altissima classe quali: Andres Iniesta, Zinedine Zidane ed infine Andrea Pirlo. Concludiamo quindi con l’attacco e anche qui i nomi sono a dir poco favolosi. Il tridente è composto da: Ronaldinho, l’ex Inter Ronaldo il fenomeno e Cristiano Ronaldo. Fa riflettere ll’assenza di Lionel Messi tra le scelte.

L’articolo Kakà, ecco la sua formazione ideale: quanti ex Inter, ma non c’è Messi proviene da Inter News 24.

