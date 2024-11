I nerazzurri a maggio scorso hanno cambiato proprietà e si pensa che dalla prossima estate cambino anche le linee guida del mercato. Alla ricerca continua di nuovi talenti che possano garantire un futuro luminoso e sostenibile in campo, l’Inter ha adottato una politica di rinnovamento che punta a ridurre l’ingaggio di giocatori già avanti con l’età per concentrarsi invece sull’investimento nei giovani promettenti. In questo contesto, la riflessione di Paolo Condò, esposta sulle pagine de La Repubblica, getta luce su due giovani talenti che potrebbero ben figurare nel mosaico nerazzurro. La svolta La nuova politica voluta da Oaktree sembra ormai delineata: meno ingaggi onerosi per calciatori nelle ultime fasi della loro carriera e più attenzione verso i giovani emergenti. Questa strategia non solo mira a creare una squadra più dinamica e versatile ma risponde anche a un’esigenza di sostenibilità economica a lungo termine. Delusione Sarà difficile, per non dire impossibile, […]

