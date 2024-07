Ad Appiano Gentile i nerazzurri si allenano agli ordini di Inzaghi anche se il gruppo è tutt’altro che al completo.

Nella giornata di oggi l’Inter ha fatto una variazione nel suo programma di allenamenti, optando per una singola seduta mattutina al centro sportivo di Appiano Gentile, anziché svolgere il consueto doppio allenamento.

Francesco Acerbi

Un giocatore a parte

Francesco Acerbi sta procedendo nel suo percorso di recupero dall’operazione alla parete inguinale destra, dopo l’intervento chirurgico subìto lo scorso 3 giugno. Nella seduta di oggi ha partecipato ad esercizi atletici mirati, l’ex Lazio la settimana prossima dovrebbe riuscire a tornare in gruppo; lo riporta Sky Sport. Il difensore italiano, a malincuore, ha dovuto per questo infortunio saltare anche Euro 2024.

Prossimi appuntamenti

Simone Inzaghi solo nei prossimi giorni ritroverà pian piano i nazionali reduci da Coppa America ed Europei: il prossimo a rientrare sarà Zielinski che dovrebbe arrivare domani, gli ultimi saranno gli argentini Lautaro Martinez e Valentin Carboni (sempre se non sarà ceduto nel frattempo) che arriveranno tra 7 ed 8 agosto. Per domani la programmazione prevede una doppia seduta di allenamento. In aggiunta, la squadra è attesa da un’appuntamento amichevole contro la formazione giovanile del Lugano, un’occasione per mettere alla prova la condizione atletica e tattica dei giocatori in vista dei prossimi impegni ufficiali. L’inizio del campionato è ancora lontano, i nerazzurri affronteranno il Genoa a Marassi il 17 agosto alle 18:30.

