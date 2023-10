Inter, la rabbia di Inzaghi dopo il pari col Bologna: ecco cosa non è andato giù al tecnico piacentino, molto arrabbiato per i due punti persi

Non è stata sicuramente una partita da ricordare per l’Inter, che si è vista rimontare 2 gol dal Bologna.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi non è sicuramente soddisfatto per il match buttato, anzi, l’errore che ha portato al gol del 2-2 è stato quello che ha fatto inalberare di più il tecnico piacentino. Simone vuole più concentrazione dai suoi ragazzi.

L’articolo Inter, la rabbia di Inzaghi dopo il pari col Bologna: ecco cosa non è andato giù al tecnico proviene da Inter News 24.

