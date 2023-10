Inter, troppi punti persi in casa: l’analisi del momento nerazzurro dopo il pareggio

Il pareggio in rimonta del Bologna contro l‘Inter, lascia i nerazzurri con tanto amaro in bocca per i 3 punti persi per strada.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, iniziano ad essere davvero molti i punti persi in casa nelle prime otto giornate, ben 5 nelle ultime due partite giocate a San Siro, segnale che qualcosa ancora non sia perfetto in casa nerazzurra.

L’articolo Inter, troppi punti persi in casa: l’analisi del momento proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG