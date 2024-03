L’Inter sta inanellando molti successi nel corso della stagione: in particolare, c’è una statistica che incorona i nerazzurri

In questa stagione di Serie A, l’Inter ha realizzato un impressionante totale di 70 gol, subendone solamente 13 fino ad ora.

Questo si traduce in una differenza reti nettamente superiore rispetto alle altre squadre dei principali campionati europei in corso: il Bayer Leverkusen, secondo in classifica, registra un +47. È un dato che non si vedeva in Serie A dopo 28 partite giocate da una squadra dal lontano campionato 1958-1959, quando la Fiorentina raggiunse un +58.

