In vista del match di domani 17 marzo tra le Inter Women e la Juve, sono state organizzate delle iniziative speciali per i tifosi

Appuntamento a domani 17 marzo all’Arena Civica Gianni Brera, per il primo match della Poule scudetto tra le Inter Women e la Juve.

In occasione dela partita, il club nerazzurro ha preparato diverse attività speciali per coinvolgere i tifosi presenti. Le giocatrici saranno accompagnate in campo dai bambini, saranno distribuite magliette tra il pubblico sia prima che durante l’intervallo, saranno presenti il DJ e l’annunciatore delle partite della prima squadra a San Siro, ci sarà il truccabimbi per i piccoli spettatori durante la partita e, al termine dell’incontro, ci sarà una sfilata delle giocatrici per gli sponsor.

L’articolo Inter Women Juve, iniziative speciali per il big match: TUTTE le info proviene da Inter News 24.

