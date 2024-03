Rafael van der Vaart non è contento della situazione che si è creata intorno ad un giocatore dell’Inter: le sue dichiarazioni

A Voetbal Primeur Rafael van der Vaart bacchetta l’Inter per via del minutaggio scarsissimo riservato a Davy Klaassen.

KLAASSEN – «Pochi minuti per lui? Questo mi rende un po’ triste. Undici minuti contro il Bologna nell’ultima gara di campionato, non sono proprio niente. Devi solo giocare, soprattutto a quell’età. Basta fare minuti, in qualunque strada. Poi puoi vedere il tuo nome sulla maglia dell’Inter a tuo nome, è bello, ma sei sempre in panchina. Penso che sia un peccato»

