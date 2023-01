Le parole dell’agente di Depay sull’interesse dell’Inter: «Posso smentire questi rumours perché non è una possibilitá che stiamo discutendo»

L’agente di Memphis Depay ha parlato a Sky Sport, negando le voci dell’interesse dell’Inter per il suo assistito. Di seguito le sue parole

«Non ci sono negoziazioni in corso per Depay all’Inter. Posso smentire questi rumours perché non è una possibilitá che stiamo discutendo».

L'articolo Inter, l'agente di Depay smentisce: «Nessun contatto in corso» proviene da Calcio News 24.

