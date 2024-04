I nerazzurri potrebbero cambiare qualche volto in porta anche nella prossima stagione dopo la rivoluzione completa dell’anno scorso.

L’Inter si avvicina sempre più allo Scudetto numero 20 della sua storia: mancano 8 punti da conquistare in 8 gare ma i dirigenti (ieri molto festosi ad Udine dopo la rete di Frattesi) non possono perdere tempo e devono pianificare con largo anticipo le prossime mosse di mercato.

Porte girevoli

In realtà il rendimento di Sommer invita a stare piuttosto tranquilli anche per la prossima stagione, l’elvetico infatti ha il contratto in scadenza nel 2025. Il discorso infatti riguarda infatti prevalentemente il ruolo di secondo anche se il piano sarebbe quello di acquistare un giovane di belle speranze che possa in futuro diventare il titolare considerati i 35 anni dell’ex Bayern Monaco. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti è certo che il riscatto di Audero che ammonta a 6 milioni di euro non verrà esercitato.

Yann Sommer

Il piano

Non è un mistero che Ausilio e Marotta abbiano puntato Bento Krepski dell’Athletico Paranaense: il brasiliano ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro ma può partire per molto meno, si pensa anche per una ventina di milioni. Il problema per l’Inter è che anche le big estere hanno notato il calciatore che nell’ultima pausa delle nazionali ha anche esordito col Brasile. Anche la cifra di 20 milioni potrebbe essere troppo alta per i nerazzurri considerato che almeno inizialmente non si tratterebbe di un titolare. Insomma la questione portiere è ben lontana dall’essere risolta.

