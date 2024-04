Il difensore della nazionale avrebbe confessato ai compagni interisti il suo desiderio di non rifiutare un’eventuale chiamata nerazzurra.

Alessandro Buongiorno potrebbe lasciare il Torino la prossima estate dopo un Europeo vissuto possibilmente da protagonista. Il difensore italiano per la verità è nato e cresciuto calcisticamente nel club granata, squadra di cui è anche tifoso; c’è però il desiderio di fare carriera.

La situazione

I tempi potrebbero essere dunque maturi per fare il salto di qualità; l’italiano è stato al centro del mercato già nelle ultime due sessioni di mercato ma alla fine ha scelto di restare al Torino. Fu vicinissimo all’Atalanta in estate e fu contattato dal Milan in inverno: fu lui stesso a non voler forzare una cessione con Cairo.

L’ammissione

Il Corriere dello Sport sostiene che Buongiorno nel corso dell’ultima tournée della nazionale italiana ha rivelato ai nazionali interisti il suo desiderio di voler andare all’Inter. I vari Barella, Dimarco, Bastoni e Darmian hanno riportato alla dirigenza che tra l’altro già apprezzava molto il giocatore.

Gli scenari

Ci sarebbe da iniziare a programmare il post De Vrij e soprattutto Acerbi, due centrali non più giovanissimi e non sempre integri fisicamente. Un’eventuale trattativa però è complicatissima: l’Inter non ha grande budget a disposizione ed il Torino chiede almeno 40 milioni di euro. L’affare in via del tutto teorica si potrebbe costruire con qualche contropartita come Oristanio o Francesco Pio Esposito, non certo Valentin Carboni che ha una valutazione già superiore ai 20 milioni di euro.

