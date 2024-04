I nerazzurri trovano i 3 punti al Bluenergy di Udine solo al 95′ grazie alla zampata di Frattesi: l’esultanza di giocatori, dirigenti e staff tecnico indica parecchio.

L’Udinese le ha provate tutte per mettere in difficoltà l’Inter e per poco non riusciva a strappare 1 punto che sarebbe stato preziosissimo per la lotta salvezza. In pieno recupero ci ha pensato Frattesi a porta vuota a far esplodere la gioia di tutta l’Inter.

Niente urla

I friulani hanno cercato di impedire ai nerazzurri in ogni modo di giocare, la squadra di Cioffi ha ridotto al minimo la distanza tra i reparti rendendo molto difficile per gli avversari il solito fraseggio. Inzaghi nell’intervallo non sgrida i suoi ragazzi nonostante il loro approccio molle; nella ripresa il tecnico osa tanto, segno di come ci tenga a vincere ogni singola partita di questo campionato anche se il vantaggio sul Milan secondo potrebbe lasciar spazio a qualche rilassamento. L’allenatore inserisce l’ex Sanchez in una posizione ibrida tra mezzala e trequartista dietro le due punte ma la mossa vincente è ancora una volta l’ingresso di Frattesi.

Davide Frattesi

Nuovi obiettivi

La Gazzetta dello Sport sottolinea come un record sia stato battuto già ieri ed un altro è ancora raggiungibile entro fine campionato ma servirà un percorso netto. L’Inter è la prima squadra di sempre a riuscire a segnare almeno 1 goal nelle prime 31 giornate del campionato di Serie A; inoltre è la seconda squadra a raggiungere almeno 82 punti a questo punto del campionato. La squadra di Inzaghi può battere il record di punti in campionato tuttora detenuto dalla Juventus di Conte ma occorrerà vincerle tutte per arrivare a quota 103 punti.

