I dirigenti del club nerazzurro, qualora riuscissero a cedere qualche attaccante, potrebbero tornare sul mercato in entrata.

L’Inter si sta avvicinando al difensore Tomas Palacios, vera priorità del mercato in questa fase, ma Ausilio, Marotta e Baccin chiaramente si concentrano anche sul mercato in uscita. Martin Satriano, promettente attaccante uruguaiano attualmente sotto contratto con l’Inter. Dopo una stagione in prestito al Brest, squadra che l’ex Primavera ha contribuito a portare fino alla storica qualificazione in Champions League, Satriano è ora al centro di nuove speculazioni che lo vedrebbero cambiare nuovamente casacca.

Un talento in cerca di nuova destinazione

L’Inter sul suo futuro è stata piuttosto chiara: si cerca una soluzione a titolo definitivo, i nerazzurri vogliono monetizzare. Finora l’uruguagio ha nicchiato, rifiutando diverse offerte arrivategli pur consapevole di non rientrare nei piani dell’Inter. È interessante notare come, nonostante l’offerta di circa 6 milioni di euro avanzata dallo stesso Brest per il giocatore, Satriano abbia declinato, manifestando la volontà di esplorare nuovi orizzonti.

Martin Satriano

Nuova offerta

L’ultima squadra ad aver mostrato un concreto interesse per l’uruguaiano, secondo il giornalista Santi Aouna di Foot Mercato, è l’Olympique Marsiglia, un club che ha già stretto un accordo con l’Inter durante questa sessione di mercato, ovvero il prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore dei nerazzurri di Valentin Carboni. Questo movimento strategico potrebbe favorire ulteriori negoziazioni tra i due club, specie considerando la preferenza espressa dal giocatore per la destinazione francese rispetto ad altre opzioni, come il rientro al Brest o un trasferimento al Getafe. Si pensa che la squadra di De Zerbi possa offrire una cifra simile a quella proposta dal Brest.

