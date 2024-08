I nerazzurri possono esultare, seppur lievemente: la matassa riguardante l’obiettivo di mercato si sta sbrogliando lentamente.

L’Inter da settimane sta cercando di comprare un difensore centrale giovane e di belle speranze: il nome che più si accosta al club nerazzurro negli ultimi giorni è quello di Tomas Palacios, promettente difensore argentino classe 2003. Questi si sta avvicinando a grandi passi a vestire la maglia nerazzurra.

Il talento argentino

Nonostante la giovane età, l’argentino ha già dimostrato di avere qualità importanti in difesa; l’Inter ha bisogno di un vice-Bastoni visto che Carlos Augusto non potrà essere utilizzato in quella posizione fino a quando non tornerà a disposizione l’infortunato Buchanan.

Tajon Buchanan

La novità

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato di Sky Sport, sarebbe stato raggiunto un accordo tra Talleres, club proprietario del cartellino di Palacios, e Independiente Rivadavia, la squadra in cui sta giocando in prestito attualmente il giocatore, per il trasferimento del 50% del cartellino del giovane talento. In parole povere, prima c’era una situazione intricatissima per quel che riguarda il cartellino del giocatore, ora, invece, l’Inter può negoziare direttamente solo con il Talleres.

Gli scenari

Si tratta di un passo in avanti fondamentale e che fa pensare che la trattativa vada in porto: i nerazzurri, stando a diverse indiscrezioni, per comprare Palacios a titolo definitivo potrebbero investire tra i 5 ed i 7 milioni di euro.

