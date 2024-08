Il Milan ha messo nel mirino Manu Koné, proponendo al Borussia Mönchengladbach una prima offerta decisamente importante.

Nel fervido e sempre imprevedibile universo del calcio, il calciomercato rappresenta quella fase dell’anno in cui le squadre si rinforzano, riflettono su possibili partenze e accolgono nuovi talenti. Per il Milan, la stagione estiva del 2024 si rivela particolarmente interessante, narrando la storia di un club che, nonostante abbia già impresso il suo marchio con acquisizioni di rilievo, sembra non volersi arrestare qui. Al centro delle attenzioni, spicca il nome di Manu Koné, giovane centrocampista francese del Borussia Mönchengladbach, il cui potenziale arrivo a Milano è appeso a dinamiche di mercato tanto complesse quanto affascinanti.

Riguardo Manu Koné

Manu Koné, un talento classe 2001 che ha già dimostrato le sue qualità nel campionato tedesco, si profila come l’ultimo desiderio del diavolo per questa finestra di mercato. Con un passato nel Tolosa, Koné ha attirato su di sé gli occhi attenti del direttore tecnico del Milan, Geoffrey Moncada, e di figure emblematiche quali Zlatan Ibrahimović e Paolo Maldini, rendendolo un obiettivo di mercato già dal 2021.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

La trattativa

Tuttavia, il cammino per portare Koné sotto la Madonnina non appare privo di ostacoli. Il Borussia Mönchengladbach, conscio del valore del suo gioiello francese, ha posto il listino a 20 milioni di euro più bonus, superando l’offerta del Milan fermasi a 16 milioni. Questa distanza tra domanda e offerta obbliga le due parti a una negoziazione che potrebbe rivelarsi serrata fino agli ultimi giorni di mercato.

Condizioni per l’acquisto

L’eventuale approdo di Koné al Milan, oltre a dipendere dalla capacità negoziale del club, è strettamente legato agli sviluppi interni alla rosa rossonera. Una condizione imprescindibile per l’avanzamento dell’operazione è rappresentata dalla cessione di Ismaël Bennacer, il cui futuro potrebbe orientarsi verso la Saudi Pro League. Solo così, il Milan potrebbe liberare spazio e risorse necessarie per accogliere il centrocampista francese.

Strategie e aspettative

L’interesse del Milan per Koné riflette la strategia del club di puntare su giovanili promesse capaci di integrarsi in un progetto a lungo termine. Gli amministratori del Milan, guidati dalla vigilanza di Giorgio Furlani e sotto l’egida della proprietà RedBird, hanno manifestato la volontà di restare attivi e responsivi fino all’ultimo respiro del calciomercato, un atteggiamento che sottolinea l’ambizione del club a consolidare una squadra competitiva per la stagione successiva e oltre.

